V, do BTS, surpreende fãs ao escutar Elis Regina e artistas brasileiros em live; assista

Um dos integrantes do BTS, Kim Tae-Hyung, mais conhecido por seu nome artístico, V, compartilhou durante uma live, na última quarta-feira, 14, na plataforma Wevers, que estava ouvindo e cantando três canções brasileiras.

O artista deixou os fãs surpresos ao mostrar que sabe trechos de Saudade vem correndo (1963), de Luiz Bonfá, Até meu violão (2022), de Bruno Berle, e Só tinha de ser com você, sucesso nas vozes de Elis Regina e Antônio Carlos Jobim.

O grupo de k-pop lançou recentemente o single Take Two, em comemoração aos 10 anos do grupo. Em 2022 RM, Jin, Suga, V, J-Hope, Jimin e Jungkook alcançaram o topo da Billboard, a maior parada de hits norte-americana, com três canções: Butter, Permission to Dance e My Universe. Em junho do mesmo ano, o septeto lançou Proof, um álbum antológico que marcou o aniversário de 9 anos do grupo.