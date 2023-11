Vídeos de ‘coach magnético’ que faz terapia ‘através do olhar’ viralizam e geram críticas; entenda

Após publicar alguns vídeos de suas oficinas, o coach Fernando Liberal viralizou nas redes sociais. Apelidado de “coach magnético”, o carioca se tornou meme por sua prática incomum.

Com 243 mil seguidores no Instagram, Fernando se diz o maior nome em magnetismo no mundo, e promete “transformar a vida de milhares de pessoas através de seu olhar”. Essa técnica de magnetismo – que não tem a ver com o estudo dos ímãs – aplicada ao coaching não tem comprovação científica.

O Estadão procurou Fernando Liberal, que não se pronunciou até a publicação deste texto. O espaço segue aberto.

O magnetismo animal, fundado pelo alemão Franz Mesmer no século XVIII, propunha a cura através de uma espécie de hipnose. Apesar de inúmeras tentativas, Mesmer nunca conseguiu comprovar a eficácia de sua prática – supõe-se que, já na época, ele procurava esconder as falhas de seus experimentos para não ser desmascarado. O alemão foi considerado um charlatão por cientistas contemporâneos.

Hoje, Fernando resgata a proposta do magnetismo e afirma, ainda, ser o fundador e CEO da O.M.T.B. (Ordem Magnética Thebana Brasil). Para aprender o “segredo magnético”, ele oferta aos seguidores um curso que custa R$ 397.

Continua após a publicidade

'Coach magnético' viraliza e se torna meme Foto: Reprodução/Instagram/@fernandoliberaloficial

A prática de Liberal foi alvo de críticas. “Vergonha alheia”, escreveu um internauta. “Constrangedor”, comentou outro. Já no Instagram, há diversos seguidores interessados no trabalho do coach.

Essa não é a primeira vez que vídeos da prática de Fernando viralizam. Em agosto, outro registro de seu trabalho repercutiu nas redes sociais.