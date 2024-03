Viih Tube e Eliezer impressionam com convite de aniversário da filha; veja

A caixa enviada vem com itens da BabyTube, marca de utensílios infantis dos influenciadores. O convite também conta com um vídeo da família personalizado no tema No Mundo da Lua.

A festa da criança será realizada nos dias 12, 13 e 14 de abril no Tauá Resort, na cidade de Atibaia, no interior de São Paulo. O casal já revelou que 100 quartos e três andares do hotel serão fechados para o evento. “Agora vai ter mais quarto porque eu vou pegar com eles três andares. Ah, gente, é uma coisa que tem que gastar, não tem o que fazer”, compartilhou Eliezer no Instagram.