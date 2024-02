Luísa Sonza interrompe vaias a Chico Moedas em carnaval de Recife e revela: ‘Já estou com outro’

A cantora Luísa Sonza fez uma revelação durante sua apresentação no carnaval de Recife neste sábado, 11. Na ocasião, a artista apresentou a canção Chico, um dos sucessos do álbum Escândalo Íntimo, e interrompeu vaias do público a Chico Moedas, ex-namorado que inspirou a letra.

O término ganhou ampla repercussão após Luísa expor, durante uma participação no Mais Você em setembro, ter sido traída pelo influenciador. Ao anunciar que cantaria a música na capital pernambucana, a artista voltou a citar a traição.

Luísa Sonza interrompe vaias a Chico Moedas em carnaval de Recife. Foto: Reprodução de vídeo/Diario de Pernambuco TV

PUBLICIDADE “Hoje eu vou oferecer a todas as c***** desse Brasil”, iniciou. “Eu vou homenagear a gente e vou oferecer essa música e todo o meu amor para cada um de vocês. Porque é sobre isso essa música: é sobre o amor que existe em mim, sobre o amor que eu sou capaz de dar a alguém e hoje eu vou oferecer para vocês.” A cantora, então, cantou a versão da letra que não cita o nome do ex-namorado. Ao final, o público começou uma vaia a Chico Moedas, interrompida pela artista. “Isso aí nem existe mais, gente. Já estou com outro já. Tudo certo”, revelou.

Relembre o caso

Em setembro, Luísa usou sua participação no Mais Você para confirmar o término e falar sobre uma traição cometida por Chico Moedas. “É uma dor impossível de explicar. É uma quebra na confiança no próximo, é um medo de acreditar nas pessoas, é um sonho destruído, é toda a sua entrega, todo o seu zelo, cuidado, amor jogados fora”, disse em um trecho.

A cantora também rebateu as críticas sobre ter dedicado uma música ao ex-namorado com poucos meses de relacionamento. “Intensa demais? Intenso demais é alguém que larga tudo o que prometeu, se propôs, construiu a dois por um momento no banheiro sujo de um bar”, declarou.

“‘Meu amor’, infelizmente, você mexeu com a mulher errada. Hoje vocês não vencem”, continuou. “Hoje, eu quebro o ciclo pela minha mãe, por minhas tias e por todas as mulheres que eu vi a minha vida inteira sendo traídas e não tinham, muitas vezes, nem ter para onde ir, acabando por terem que ficar com o traidor dentro de casa. Hoje eu me escolho, mesmo que me doa, mesmo que, por vezes, eu não queira, mesmo ainda te amando, hoje eu me protejo e não vou te proteger. Mesmo que eu queira. Porque você, naquela noite e naquele bar, não me protegeu, mesmo que eu quisesse.”

“Hoje eu te dou um adeus, por mim e por todas nós. E, antes de ir, eu quero te responder que escolher não estar com você não é viver o amargor, ao invés do amor, como você me disse. Eu vou viver o amor, só não vai ser com você”, finaliza.

Os dois namoraram por quatro meses e Chico chegou a fazer inúmeras participações em apresentações da cantora da música dedicada a ele.