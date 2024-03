Wanessa Camargo aparece em foto com sobrinhos após expulsão do BBB 24: ‘Cura’; veja

A cantora Wanessa Camargo apareceu em mais um registro publicado após a expulsão dela do BBB 24. Nesta segunda-feira, 4, a irmã da artista, Camilla Camargo, compartilhou uma foto de Wanessa abraçando os sobrinhos.

“Amor cura”, escreveu Camilla. Wanessa foi desclassificada do reality após agredir o participante Davi no último sábado, 2.

Wanessa Camargo aparece em foto com sobrinhos após expulsão do 'BBB 24'. Foto: @camilla_camargo via Instagram

Nos comentários, fãs e amigos da cantora publicaram elogios. “Lindos”, escreveu a apresentadora Ticiane Pinheiro. Outros, porém, criticaram atitudes da artista durante a participação no reality. “Que no processo de cura ela possa reavaliar as falas dela”, publicou uma internauta.

PUBLICIDADE No domingo, 3, um dia após deixar o reality, Wanessa postou um vídeo mostrando seu reencontro com os filhos e também com a sua mãe, Zilu Godói. “Wanessa já está em casa recebendo todo apoio de sua família”, informou comunicado de sua equipe, agradecendo também às mensagens de apoio recebidas por fãs. Zilu também compartilhou o vídeo e escreveu: “Estaremos sempre aqui, te dando todo apoio do mundo. Te amamos, filha!”

A cantora foi expulsa do BBB 24 após ter dado um tapa em Davi quando ele estava deitado em uma cama. O momento ocorreu após uma festa, quando a cantora aparentava estar bêbada. Ele foi ao confessionário e fez uma reclamação à produção, que acatou seu pedido pela desclassificação (leia mais aqui).