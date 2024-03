Wanessa mostra reencontro com família e Zilu se manifesta após expulsão no BBB 24

Wanessa Camargo, expulsa do BBB 24 após agredir o participante Davi no último sábado, 2, publicou um vídeo mostrando seu reencontro com os filhos e também com a sua mãe, Zilu Godói, neste domingo, 3.

