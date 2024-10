Wanessa Camargo escondeu síndrome do pânico por 20 anos; entenda

A cantora Wanessa Camargo falou sobre o seu diagnóstico de síndrome do pânico, que ela tinha há 20 anos, mas que preferiu manter em segredo. A artista contou que sua primeira crise aconteceu em 2004. “Ninguém falava disso. Iam me ver como louca e não queria que as pessoas me vissem assim, escondi do público, escondi de todo mundo”, disse em entrevista à Quem.

A cantora Wanessa Camargo falou sobre seu diagnóstico de síndrome do pânico, que escondeu por 20 anos. Foto: Reprodução/Instagram/@wanessa

PUBLICIDADE “Nessa segunda vez, depois de quase 20 anos, entendi que era parte do meu papel como comunicadora, influenciadora de alguma forma, dividir com meu público uma vulnerabilidade que estava vivendo e que poderia contribuir com outras pessoas que estavam vivendo isso”, continuou a ex-BBB. A filha de Zezé também sobre o apoio que teve dos fãs e da família e amigos após sua saída do BBB 24. “Eles são a mola que te levanta. A minha família, amigos, pessoas com quem convivo em 41 anos de vida foram essenciais para que pudesse ter esse esse lugar de acolhimento e sustenção”, disse à publicação.

Ela contou também que mesmo que não tenha pedido ajuda para conseguir se sentir melhor, as pessoas que estavam ao seu lado perceberam o que ela precisava. “Meu olhar, minha fala, meu jeito já falava e todo mundo entendeu. Inclusive pessoas que me acompanham há anos e que me deram todo suporte e amor do mundo”, concluiu a cantora.

Na entrevista, ela também falou sobre a exposição das redes sociais e de como isso a afeta enquanto artista. Além disso pontuou sobre a cobrança que sente por números no mundo da música.