Zezé Di Camargo defende Graciele Lacerda após criação de perfil falso e briga entre noiva e família

O cantor Zezé Di Camargo defendeu a noiva, Graciele Lacerda, após acusações de que a influenciadora teria criado um perfil falso para realizar ataques à família do artista. O caso ganhou maior repercussão no último sábado, 28, quando Amabylle Eiroa, nora do sertanejo, citou o nome de Graciele diretamente ao publicar um registro do e-mail vinculado à conta fake.

Nesta terça-feira, 31, o artista admitiu que a noiva realmente havia criado um perfil falso, mas que a conta seria utilizada para que Graciele se defendesse de ataques na internet. Segundo ele, a prática é feita por diversas personalidades.

Zezé Di Camargo defendeu Graciele Lacerda em meio a briga familiar. Foto: Denise Andrade/ESTADÃO

“Noventa por cento dos artistas têm um perfil fake para se defender de algumas coisas, quando você não quer que seu nome apareça”, comentou Zezé à coluna de Fábia Oliveira, do Metrópoles. “A gente é muito sacaneado, muito falado, falam mentira da gente, tudo. Aí você vai lá uma hora e se defende de alguma coisa.”

O sertanejo admitiu que também possui uma conta fake e que teria orientado a noiva a criar uma própria. “Como eu tenho e até usei ele, falei: ‘Você deve ter também um fake para uma hora que quiser responder alguma coisa sem usar o próprio nome’”, declarou o cantor, que disse que o caso será tratado na Justiça.

O Estadão entrou em contato com a assessoria de Zezé Di Camargo para novos pronunciamentos, mas ainda não obteve retorno. O espaço segue aberto.

Graciele Lacerda se pronunciou pela primeira vez nesta terça

Também na terça, Graciele se pronunciou pela primeira vez sobre as acusações e disse que irá colaborar com a Justiça. “Eu vou conversar com meus advogados para saber o que podemos falar, mas eu garanto que não vai ficar assim”, disse a influenciadora ao programa Fofocalizando, do SBT. Ela ainda contou que pretende ir até a uma delegacia nesta quarta, 1º.

Além disso, Graciele afirmou que preferia manter os problemas familiares fora das redes sociais. “Tem muita coisa grave diante disso tudo. A gente não queria que fosse a público, nós temos ‘pavor’ de polêmica, de falar coisa de família em rede social”, continuou.

Entenda o caso

O caso ganhou ampla repercussão a partir da última segunda, quando Amabylle Eiroa, mulher de Igor, filha de Zezé com a empresária Zilu Godoi, fez uma postagem citando o nome de Graciele diretamente. “Aquela, de nome Graciele Lacerda, que semeou o caos com base em uma teia de mentiras e manipulações, saiba que o relógio inexorável da verdade tocou”, escreveu em um trecho.

A publicação trazia um registro de rastreamento da suposta conta falsa, identificada como @prisciladantas568, que teria sido criada com o e-mail de Graciele. “Após ser descoberta, gerou caos dentro da família, causando apontamento em inocentes que nunca lhe fizeram nenhum mal, apenas descobriram que você fazia o mal”, acusou Amabylle.

Ela ainda disse que pretende processar a influenciadora. “A verdade que tanto clamei chegou, como uma espada afiada, e cortará as amarras das enganações, revelando a realidade que você, seus co-dependentes e bajuladores tentaram ocultar, inverter e caluniar”, continuou.