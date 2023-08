Garçom, o cardápio pet, por favor!

Na corrida para ver quem agrada mais os pets, uma lanchonete italiana e uma hamburgueria da capital paulista resolveram apostar em um diferencial para seus clientes de quatro patas: o cardápio pet. Adivinha se deu certo e confere também o que tem para os humanos.

Pote com tampa de hidrante do Meat Downtown. Foto: Cris Berger

Piadina Tree

No bairro de Moema, a Piadina Tree tem dois espaços: o interno e a varanda externa, completamente fechada e bem decorada. O primeiro é reservado para clientes solo, sem pets. O segundo é para o público que faz questão de sair na companhia de seus cães.

A charmosa varanda coberta da Piadina. Foto: Cris Berger

A lanchonete está sempre lotada e quando chega um novo cliente pet é comum escutar um latidinho. Basta olhar para as laterais das mesas para ver um rabo abanando. Inclusive, a velocidade das abanadas aumenta quando o garçom se aproxima com o pedido do pet que pode ter sido um sachê de ração úmida (o primeiro é grátis, depois R$8,90 por sachê) ou picolé de cenoura ou melancia R$15,60).

Os pets adoram, claro. E não há melhor maneira de agradar um pai de pet do que fazendo seu filho peludo feliz. O pote de água é cortesia da casa.

Cardápio pet da Piadina. Foto: Cris Berger

Meat Downtown

Já a hamburgueria Meat Downtown, localizada no bairro dos Jardins, tem uma varanda coberta e um salão interno, onde os pets também têm acesso e podem subir em cima do sofá, que é higienizado com álcool entre a troca de comensais. Entre os mimos está um colchonete e uma foto feita que vai para o mural da casa.

No quesito cardápio pet, eles apostam no biscoito de banana feito com aveia e mel e nos gelatos de melancia e banana com água de coco, ambos de fabricação própria e sem custo para o cliente. Repara no zelo: as sementes da melancia são retiradas, assim como, o miolo da banana devido a sacarose da fruta. E mais essa: a tampa do pote onde é servido o gelato tem formato de hidrante.

Ella no sofá do Meat Downtown. Foto: Cris Berger

Para os humanos

Tanto na Piadina como no Meat Downtown a proposta é: coma com as mãos. A lanchonete oferece piadinas, que são sanduíches italianos com um pão bem fininho e farto recheio que se destacam pela qualidade dos insumos. O piadina Palm Tree com palmito (R$42,90) é um dos meus preferidos.

Piadina Palm Tree. Foto: Cris Berger

O Meat tem como carro chefe os hambúrgueres e os holofotes vão para o Double Smashed (R$32,00) feito com pão brioche com gergelim, duas carnes, creme de cheddar artesanal e cebola caramelizada.