Como dar uma segunda vida aos seus tênis

Nos Estados Unidos, mais de 300 milhões de pares de sapatos acabam em aterros a cada ano, disse Karen Pearson, presidente do Conselho de Sustentabilidade do Fashion Institute of Technology em Nova York. Mas Pearson e outros especialistas dizem que os sapatos desgastados podem ter mais valor do que você pensa e reaproveitá-los ajuda ao meio ambiente.

“Essas são coisas que poderiam ter uma segunda vida”, disse ela. “Todos nós precisamos de sapatos”, acrescentou Pearson. “Há muitas maneiras de doá-los, reciclá-los ou consertá-los, e com base em sua própria conveniência e necessidades, você pode fazer uma dessas coisas facilmente hoje.”