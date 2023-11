Paul McCartney tem hábito de pequenos shows surpresa e avaliou locais antes de decidir por Brasília

Paul McCartney anunciou um show surpresa no Clube do Choro, em Brasília, nesta terça-feira, 28, pela turnê Get Back, que passa pelo Brasil entre os dias 30 de novembro de 16 de dezembro. O Estadão foi atrás para entender o que motivou o ex-Beatle a realizar uma apresentação de última hora para cerca de 420 pessoas. A equipe de Paul fez uma busca pelo Brasil para realizar que esse é um hábito do músico em outros países.

A representante da turnê de Paul McCartney no Brasil contou à reportagem que a equipe do cantor visitou alguns locais antes de selecionar o Clube do Choro como cenário para o show desta terça-feira, 28. Ela não soube dizer quais critérios foram usados na seleção da casa, mas disse que “foi escolha do Paul fazer essa surpresa aos fãs”.

Um dia antes de tocar no Festival de Glastonbury em 2022, o artista também surpreendeu o público ao se apresentar para cerca de 800 pessoas na cidade de Frome, na Inglaterra. Conforme o Guardian, os ingressos para o show se esgotaram em menos de uma hora.

Em 2018, McCartney também anunciou um show surpresa na estação de trem Grand Central, em Nova York, nos Estados Unidos. Para assistir à apresentação, era necessário ser um dos 300 convidados.

Na ocasião, o setlist do artista tinha sucessos dos Beatles, como Let it Be, Can’t Buy Me Love, A Hard Day’s Night, Lady Madonna, e várias faixas do disco The White Album. Além dessas, ele cantou a música Hi Hi Hi, parceria com Michael Jackson, e a canção 1985, da banda Wings, grupo criado com a esposa Linda McCartney e Denny Laine.

No mesmo ano, Paul McCartney gravou um especial para o Late Late Show, programa de James Corden, e aproveitou para fazer um show surpresa na sua cidade natal, Liverpool, na Inglaterra. Conforme a BBC, ele tocou no pub The Philarmonic para cerca de 50 pessoas.

Ainda segundo o veículo britânico, o artista cantou novas músicas, apresentou um dueto com Corden e tocou “Parabéns” para uma fã da plateia que completava 60 anos. Paul também apresentou hits da carreira solo e sucessos dos Beatles e Wings.

Paul McCartney tem oito apresentações no Brasil entre os dias 30 de novembro e 16 de dezembro com a turnê Got Back. Ingressos continuam disponíveis para as apresentações em Brasília, Belo Horizonte e Curitiba através do site da Eventim.

O Estadão tentou contato com Reco do Bandolim, presidente do Clube do Choro em Brasília, para saber mais detalhes sobre os bastidores da apresentação desta terça-feira, 28, mas não teve retorno até o momento da publicação. O espaço segue aberto.

Shows oficiais da turnê no Brasil

Apesar do show surpresa, a passagem oficial de Paul pelo Brasil começa na próxima quinta-feira, 30, no estádio Mané Garrincha. O músico tem apresentações marcadas até o dia 16 de dezembro, no Rio de Janeiro. Confira as datas: