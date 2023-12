Aplicativo da Nike estreia no Brasil

Nike App terá lançamentos m primeira mão Foto: Nike/Estadão

O aguardado Nike App já está em funcionamento em terras brasileiras. A marca, por meio da Fisia (sua distribuidora oficial no País), tem como objetivo proporcionar um acesso personalizado para os consumidores, com uma experiência recheada de produtos, serviços e benefícios exclusivos para os Membros.

Segundo a Nike, essa iniciativa não é apenas uma expansão digital, mas sim um passo estratégico para acelerar a cultura de inovação. A ideia é aproveitar os pontos de contato digitais para criar uma conexão ainda mais estreita entre a Nike e seus consumidores, contribuindo para integrar o esporte de maneira significativa ao cotidiano das pessoas.

Os usuários do Nike App não terão apenas a oportunidade de explorar os produtos da marca, mas também serão brindados com um cupom de desconto de 10% para sua primeira compra no aplicativo. Basta inserir o código “PRIMEIRACOMPRA” na área destinada ao cupom no carrinho antes de finalizar a compra.

Nike App terá dicas de bem-estar Foto: Nike/Estadão

Gustavo Viana, diretor de marketing da Fisia, destaca a importância de atender às expectativas do consumidor fiel da Nike. “Desenvolvemos um app para trazer o que há de mais moderno do ecossistema Nike. Esta é uma forma de nos conectarmos ainda mais com o público e apresentar o esporte de forma leve e prazerosa no cotidiano de cada um.”

Aplicativo oferecerá dicas de treino

Continua após a publicidade

Além do cupom e da integração digital, os usuários do Nike App terão acesso exclusivo às últimas inovações da marca, aproveitando descontos especiais em datas comemorativas, como Dia dos Pais, Dia das Mães, Dias das Crianças, Black Friday e Natal. O aplicativo se torna uma vitrine privilegiada, antecipando lançamentos e permitindo que os usuários garantam produtos e coleções antes mesmo de chegarem aos canais tradicionais. O Nike App também oferecerá aos usuários conteúdos relacionados a treino, saúde, bem-estar, campanhas e atletas.