DC Shoes lança o Manteca 4 em collab com a marca de whisky Fireball

DC Shoes x Fireball Manteca 4 Foto: DC Shoes/Estadão

A DC Shoes e a marca de whisky Fireball, criada no Canadá em meados do anos 80, lançam no Brasil nesta quinta, dia 9, uma collab do Manteca 4 por R$ 799,90. As vendas serão exclusivas no site da marca a partir das 21h. O nome Fireball e o forte gosto doce de canela da bebida são a base da construção desta versão do tênis, quem tem sido escolhido regularmente nas últimas collabs da DC, especialmente com a Marvel.

O cabedal do tênis é todo feito em camurça vermelha, da mesma cor do monstro mitológico do logo do Fireball. A sola é do tipo gum e foi concebida para ficar com a mesma cor da bebida engarrafada, e a palmilha também traz o logo da collab. Atrás, no calcanhar, a bola de fogo cuspida pelo monstro do logo da Fireball virou uma logo estilizada que une as duas marcas. Além disso, as línguas têm bordadas na parte de dentro as frases “tastes like heaven” e “burns like hell”.

Já a caixa especial completa muito bem a entrega do produto. Ela traz as mesmas frases da língua do tênis, dois poemas sobre a bebida, acomoda o par em uma bag e oferece de brinde um cantil personalizado. Uma aula de como tratar uma série especial limitada de um tênis, feita principalmente para os colecionadores, que amam uma caixa diferente.

Além de sempre marcar presença nos vídeos de skate da DC ao longo dos anos, o Fireball é conhecido por ser uma das escolhas preferida dos snowboarders que procuram um pouco de calor após um dia frio na montanha. Por isso a collab era tão esperada pelos fãs da marca que puderam desfrutar dela em novembro do ano passado nos Estados Unidos. Os brasileiros tiveram que esperar mais um tempinho.

Identidades parecidas

O chefe global de marketing da DC Shoes, Michael Minter, falou sobre a colaboração: “Fireball ocupa um lugar especial nos corações e na cultura. Sabe-se que skatistas e snowboarders de idade avançada gostam de um ou dois shots, achamos que era hora de uma pequena colaboração”. Já Danny Suich, diretor global de marca da Fireball, enfatizou a junção ideológica das marcas. “Fireball tem um espírito irreverente e travesso nascido da ideia de que as convenções foram feitas para serem quebradas – muito parecido com o da DC”.