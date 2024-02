Lacoste e Highsnobiety lançam o L003 2K24 no Brasil

Lacoste x Highsnobiety L003 2K24 Foto: Lacoste/Estadão

A Lacoste lança nesta sexta (02) no Brasil o L003 2K24 em parceria com a Highsnobiety, marcando uma união intensa entre símbolos esportivos, moda francesa e luxo despojado. A colaboração, que incorpora nuances culturais de sofisticação e juventude da criadora de conteúdo Highsnobiety à icônica herança da Lacoste, promete inserir a marca na cena sneakerhead, ávida por collabs. O tênis está à venda por R$1.389 nas lojas Cartel 011, Lacoste Morumbi e no site da marca.

O sneaker integra moda e lifestyle de forma autêntica. Sua estrutura inclui tecnologia de alto desempenho, com uma parte superior multi textura composta por malha, couro, camurça felpuda e forro frisado. A entressola de EVA oferece amortecimento, enquanto as inserções de TPU proporcionam estabilidade, resultando em um visual contemporâneo e atraente com uma parte externa de borracha e pontas antiderrapantes.

A estilização da Highsnobiety serve justamente para transformar as características esportivas do tênis em estigmas de luxo. Por isso os materiais são premium e complexos. Há ainda o logo da collab bordado na língua, marcando o aspecto único da parceria.

Inspirada na expressão “Shades of Tennis”, a paleta de cores minimalista reflete a fusão de tons descontraídos das quadras de Grand Slams com toques de verde do logotipo emblemático da Lacoste. Segundo a marca, esta primeira versão do L003 2K24 é um símbolo, como se a Lacoste criasse uma camisa polo para os pés, atemporal e moderna.

Coleção de vestuário chega junto com o tênis

Além do sneaker, uma coleção de vestuário com o mesmo tema é lançada, incluindo uma nova versão da clássica polo, camiseta, moletom com capuz, calça jogging, boné e meias. As peças, unissex e apresentando materiais premium, assumem um formato ligeiramente oversized.