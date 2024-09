Nova cor do Adidas Gazelle Indoor feito com Bad Bunny chega ao Brasil

Adidas x Bad Bunny Gazelle Indoor Foto: Adidas/Estadão

Os lançamentos oriundos da parceria entre a Adidas e o cantor Benito Bad Bunny têm feito sempre barulho no Brasil, mesmo o País não sendo um grande consumidor de música latina. Mas isso tem um motivo claro: as collabs são muito bem feitas. Sem muitos fogos de artifício, mas com aplicações refinadas, mudanças estratégicas nos produtos e muitas vezes até com um certo minimalismo que agrada quem vai mais para a linha do quiet luxury, mesmo que na pegada streetwear.

O mais recente capítulo dessa interessante união é a nova cw do Gazelle Indoor, uma reinterpretação audaciosa do clássico Gazelle. Este lançamento não é apenas um tênis, mas uma declaração de estilo que desafia as convenções, abraçando o conceito de “A coisa certa no lugar errado” para expressar uma liberdade criativa.

O Gazelle Indoor é o resultado de uma fusão entre a estética retrô da Adidas e a irreverência de Bad Bunny. Conhecido por sua ousadia e inovação artística, Bad Bunny inspira este design que captura sua essência como um artista que transcende fronteiras. O tênis se destaca por incorporar elementos de design inesperados que, à primeira vista, podem parecer deslocados, mas que, na realidade, se tornam pontos focais do projeto.

Entre as características inovadoras do Gazelle Indoor, destacam-se a lingueta dupla, uma biqueira em T invertida e uma etiqueta de tamanho visível no calcanhar. Esses detalhes, embora surpreendentes, integram-se harmoniosamente ao design, desafiando as expectativas de algo puramente clássico.

Vendas começam dia 21

As inscrições para o lançamento já estão disponíveis exclusivamente por meio do aplicativo CONFIRMED da Adidas. Já a venda está marcada para o dia 21 de setembro, pelo preço de R$ 899,99.