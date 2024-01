QIX lança nova linha de tênis em homenagem ao Chorão do Charlie Brown Jr

QIX Chorão Park Foto: QIX/Estadão

Eu nem vou tentar manter distanciamento ou ser imparcial no lançamento deste tênis. Esquece. O Charlie Brown Jr é uma das minhas bandas preferidas, acho o Chorão um gênio e a música “O Preço” é um dos hinos da minha vida. Então, claro que o QIX Chorão Park, edição especial do modelo que terá parte da venda revertida para a construção da Casa do Chorão, em São Paulo, já teria um espaço grande no meu coração. Mas, além disso, as três colorways iniciais escolhidas pela marca para o lançamento do tênis foram desenvolvidas em collab com três amigos que o mundo dos tênis me trouxe, Luiz Mariano da Snkrheadbr, Lucas Machado, o Pig, da Sneakers do Pig (ambos também são hosts do podcast Friends & Family) e Caio Victor, o The Vict. E, como não poderia deixar de ser, as três cores do tênis ficaram lindas demais.

QIX Chorão Park Luiz Mariano Foto: QIX/Estadão

A QIX mantém uma parceria com o Chorão desde 2005 e agora com o novo Chorão Park revive o tênis estiloso e volumoso retrô de skate que está super na moda no mundo sneaker. O modelo mescla detalhes fiéis da versão original, com um acolchoamento “oversized” no calcanhar e na língua e cadarço reforçado, do jeito que o Chorão amava. Ele entre em pré-venda nesta quinta, dia 11, às 19h30, por R$ 349,99. Após o dia 22/01 ele vai para o preço normal de R$ 399,99. Os primeiros 300 pares de cada edição limitada, com grade do 34 ao 47, terão um brinde e uma tag especial numerada autografada pelo influencer que criou a cw.

QIX Chorão Park Lucas Pig Foto: QIX/Estadão

“O QIX Chorão Park é uma reinterpretação do clássico QIX Chorão, criado pelo próprio músico e que conquistou espaço e destaque na cena streetwear. Estamos felizes em realizar mais esta campanha e homenagear o Chorão conforme ele merece”, afirma Ricardo Avura, sócio proprietário da QIX International.

QIX Chorão Park Caio The Vict Foto: QIX/Estadão

Para criar as cw Luiz, Lucas e Caio tiveram como inspiração fatos da vida do Chorão e da banda. O modelo amarelo e preto de Luiz Mariano tem como inspiração a icônica camisa de Charlie Brown, fiel companheiro de Snoopy, que fez sucesso no mundo dos quadrinhos por satirizar sentimentos bem adultos como esperança, desilusão e frustração na vivência de uma criança. “O Chorão tinha até um boneco dele em casa” diz Luiz. Atrás, vai o logo do Snkrheadbr, perfil de Luiz no Instagram.

QIX Chorão Park Luiz Mariano Foto: QIX/Estadão

Já Lucas Pig optou pelas cores rosa e roxo que são as mesmas da logo de sua página no Instagram e que foram escolhidas pelo rosa ser sua cor preferida e o roxo de sua mulher, Ana Elisa Paiva. Para homenagear o Chorão há um 013 (DDD de Santos) no calcanhar a na palmilha com a mesma tipografia criada pelo cantor, mas com o zero substituído pelo focinho do porco. “Um detalhe é que sou nascido em Belo Horizonte e o DDD de BH é 31, ou seja, 13 ao contrario”, conta Lucas.

QIX Chorão Park Lucas Pig Foto: QIX/Estadão

Segundo Caio, a cidade de Santos sempre foi citada nos shows, entrevistas, músicas e em todas as oportunidades que o Chorão tinha de falar, mostrando o quão apaixonado ele era pela cidade. Por isso ele decidiu fazer uma homenagem com a colorway inspirada na orla de Santos, trazendo no cabedal a imagem geométrica que se forma no calçadão. E logo The Vict na lateral. “Os tons de verdes fazem alusão à vegetação de Mata Atlântica presentes na orla e a entressola traz a cor da areia”, explica Caio.

QIX Chorão Park Caio The Vict Foto: QIX/Estadão

Projeto terá um Skate Park

Assim que a Casa do Chorão estiver pronta, além de uma mega exposição, o espaço contará com o Chorão Skate Park, com aulas de skate e atividades para toda família, assim como palco para shows e um estúdio onde será gravado o PodCast Papo Reto com convidados que conheceram ou foram influenciados pelo Chorão. “Esta será uma oportunidade para os fãs do Charlie Brown Jr finalmente terem acesso ao acervo pessoal do meu pai, com fotos e vídeos inéditos, prêmios, letras, discos e itens jamais vistos dele”, comemora Alexandre Abrão, filho do Chorão, um dos maiores artistas que este País já teve.