Reebok e Harry Potter lançam três tênis em colaboração mágica no Brasil

A Reebok vem se consolidando como uma casa pop dos snekaers, trazendo collabs interessantes, em especial com a Warner. Depois de vários e ótimos modelos com a DC Comics, é a vez de Harry Potter ganhar seus tênis, com uma construção muito bem pensada que deve agradar em cheio os fãs da franquia. Três modelos estão disponíveis, dois deles a partir desta sexta-feira, dia primeiro de dezembro, o Club C das casas de Hogwarts (R$ 799,99) e o Classic Leather Hexalite do Expecto Patronum (R$ 899,99). Já o Classic Leather das Relíquias da Morte só desembarca aqui no meio do mês.

O Club C 85, que vai do 35 ao 44, vem com quatro opções de cadarços e quatro patches de velcro que exibem em bordado os brasões e símbolos das quatro casas de Hogwarts. Como uma homenagem ao amado Guardião das Chaves e professor de Cuidado das Criaturas Mágicas de Hogwarts, Hagrid, a língua do tênis traz a mensagem especial “Não é Hogwarts sem você, Hagrid”. Este detalhe emocional presta uma homenagem ao falecido ator Robbie Coltrane e destaca a importância da presença do personagem na série.

O Classic Leather Hexalite destrava uma nova skin do modelo, da super clássica silhueta da Reebok com a opção de amortecimento pouco antes do calcanhar. Disponível do 39 ao 44, foi inspirado no feitiço do Patrono, com cabedal com um degradê de camurça brilhante e uma espécie de pelúcia, com o logo da Reebok holográfico, que simula o vapor prateado que surge ao conjurar um Patrono com sucesso.

Na língua há as etiquetas de um Cervo no pé direito e de uma Corsa no pé esquerdo, representando os animais de Harry Potter quando o feitiço é conjurado. Com elementos que brilham no escuro, como o Hexalite e a palmilha, o tênis também tem as inscrições Expecto e Patronum nos calcanhares um em cada pé. E as frases “in order for it to work, you need to think off a memory” e “not just any memory, a very happy memory, a very powerfull memory”, que fazem parte da ativação do feitiço.

Relíquias para depois

Já o Classic Leather homenageia as Artes das Trevas, exibindo a iconografia das Relíquias da Morte em todo o cabedal. Tem uma capa de invisibilidade na língua, fecho de metal Ressurection Stone e pontas de renda de madeira Elder Wand.