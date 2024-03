Under Armour lança o tênis de basquete Swish feito no Brasil

Under Armour Swish Foto: Diego Ortiz/Estadão

A Under Armour traz ao mercado brasileiro o Swish, um tênis versátil projetado para uso em jogo, nas quadras de basquete, e também para o casual, com uma dose de conforto ideal para o dia a dia. Produzido no País pela Vulcabras, parceira de negócios da UA por aqui, o tênis será lançado dia 15 de março por R$ 599,99 (do 39 ao 46) e é uma aposta da marca no segmento intermediário de performance, que ainda carece de mais integrantes. E o Swish pode ser esse player tão aguardado.

O Swish é uma combinação arrojada de estilo, tecnologia e conforto, com um design ousado e moderno, mas totalmente identificado com a assinatura visual da Under Armour. O modelo tem cabedal em knit bem elástico e resistente para melhor acomodação dos pés e máxima ventilação e biqueira de proteção com reforço para os dedos menores.

Há ainda alças de estabilização dos pés que vão da área do lace ao calcanhar, almofadas de proteção para o osso do tornozelo, gaiola de plástico para proteger e manter o calcanhar na posição certa durante o jogo e calçador duplo. Já a língua é de tecido bem macio, com o objetivo de dar mais conforto durante o uso casual.

“O Swish tem uma característica muito forte quando a gente fala de lifestyle, uma das coisas mais atreladas para quem consome o basquete, para quem consome a cultura urbana. Ele tem uma silhueta diferente, cores muito bonitas e conforto para o uso no dia a dia, sem deixar de lado a aderência para jogo. Há jogadores na NBA que a gente chama de two way, que jogam bem nos dois lados da quadra, o Swish é um tênis two way. Ele serve tanto para o dia a dia por causa da estética e conforto, e para quadra por sua precisão”, afirma Fernando Medeiros, embaixador da Under Armour no Brasil.

Para a quadra, especificamente, o Swish incorpora duas tecnologias: UA Anatomix, com seu desenho anatômico que entrega tração, controle, encaixe e estabilidade nos pés durante jogadas intensas. E o amortecimento UA Micro G, responsável por proporcionar estabilidade, maximizar o equilíbrio e impulsionar a explosão do jogador, adaptando-se ao formato natural dos pés.

Para Guilherme Tamashiro, General Manager da Under Armour Brasil, “o Swish é a prova de que conseguimos desenvolver aqui no Brasil modelos que tragam o que há de mais moderno em tecnologia para a prática esportiva, mas com um design envolvente que pode ser usado também no dia a dia.”