‘A Fazenda - Última Chance’: veja destaques do quadro da ‘Hora do Faro’ em vídeo

A Fazenda - Última Chance foi ao ar neste domingo, 24, como um quadro na Hora do Faro, da Record TV. Nele, os participantes do reality show precisaram fazer críticas uns aos outros, entregando plaquinhas que representavam que o peão seria uma “bomba”, “planta” ou um “sabonete”, por exemplo.

'A Fazenda - Última Chance', quadro da 'Hora do Faro' que estreou neste domingo, 24, em 2023 Foto: Reprodução de 'A Fazenda - Última Chance'/'Hora do Faro (2023) | Record TV

Alicia entregou a placa de “Sabonete” para Lucas: “está com medo de se expor, ou realmente vestindo uma máscara para lidar com as pessoas aqui dentro”. Lucas também foi alvo de Radamés, escolhido como participante que ele gostaria que “voltasse para casa”.

Henrique deu uma “bomba” para Jaque. Kally considerou Darlan como “Sabonete”, também. “Não vai com a minha cara desde a primeira vez que me viu”, justificou ela. Houve ainda discussão entre Rachel Sheherazade e Cariúcha.

