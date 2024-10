Mais uma Roça do reality rural A Fazenda 16 foi formada nesta quarta-feira, 23. A atriz Julia Simoura, o chef de cozinha Fernando Presto e a influenciadora Luana Targino disputam a quinta berlinda do programa.

O reality também teve a disputa de mais uma Prova do Fazendeiro. Luana vetou Fernando do desafio e disputou a prova contra Julia e Gilsão. A dinâmica envolveu escalar uma parede com peças gigantes e formar um mosaico no menor tempo possível. O personal trainer foi o grande vencedor e se livrou da Roça.

Veja quem está na quinta Roça de 'A Fazenda'. Foto: Reprodução de vídeo/Record