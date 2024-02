BBB 24: Boninho expõe mensagem que será transmitida no Big Fone deste domingo; veja

O diretor do reality show da Globo transmitiu a voz do Big Fone em um vídeo no Instagram. Quem atender o telefone irá ouvir o seguinte recado:

“Atenção, preste muita atenção: você está imune. Escolha agora nove pessoas para usar uma pulseira vermelha. Você só não pode escolher o Líder. Repetindo: você está imune. Vá até a despensa, pegue nove pulseiras e distribua para quem você quiser, menos o Líder”.