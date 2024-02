BBB 24: Como foi o discurso de Tadeu Schmidt na eliminação de Rodriguinho e a reação dos brothers

O discurso de eliminação do apresentador Tadeu Schmidt na noite desta terça-feira, 27, direcionado a Rodriguinho, o décimo eliminado do Big Brother Brasil, foi sobre “paradoxos”, e provocou diversas reações nos brothers da casa. Wanessa comentou: “Serviu como carapuça bonita”. E Pitel expressou seu “luto” após a saída do cantor.

Rodriguinho é o décimo eliminado do BBB 24 Foto: Reprodução de vídeo / Rede Globo

O discurso de Tadeu foi iniciado com o nome de Rodriguinho, explicando sobre os pedidos de desistência do cantor durante sua estadia no programa. Ele começa: “Rodriguinho quer ir embora. Ora, se você é o mais querido do Paredão, o público vai querer que você fique. Portanto, o público não vai atender o seu desejo. Embora você seja o mais querido. Se você é o menos querido do Paredão, o público quer mandar você embora, mas não é para atender a sua vontade, porque você é o menos querido”. Tadeu enfatizou também o esforço dos ganhadores anteriores durante o programa e ressaltou a dualidade do participante Rodriguinho ao comparar o maior rival do programa, Davi, ao próprio filho.

Ele falou também sobre o posicionamento dos brothers na casa. “Será que vale a pena ser um leão apenas dentro do quarto, como muitos pensam? Ou é preciso partir pro cara a cara?” E finalizou citando o autor mexicano Dom Miguel Ruiz: “Seja impecável com a sua palavra”. E completou: “do contrário o público pode ser implacável”.

Confira o discurso da eliminação de Rodriguinho

Depois do Paredão

Pitel diz que ficou “de luto” com a eliminação de Rodriguinho, depois de Lucas Henrique insinuar dormir na cama do eliminado, no Quarto Gnomo. “Hoje ninguém vai dormir. Ninguém vai dormir na cama do Rodrigo hoje não. A cama dele vai ficar sem ninguém, a gente está de luto”. O dois brincam sobre a situação e Pitel diz: “Saia em respeito ao defunto”.

A saída de Rodriguinho do BBB também provocou alguns brothers. Michel comentou sobre a parte do leão no discurso de Tadeu, ao que Pitel respondeu: "Eu acho que foi indireta para muita gente da casa". Wanessa Camargo disse que para ela, "serviu como carapuça bonita". Fernanda discordou.

Wanessa continuou, e comparou a situação com o Sincerão de segunda-feira, 26, durante discussão de Davi e Lucas Henrique. “A gente fica quieto, porque, às vezes, a gente acha que a briga não é com a gente, que é com pessoas específicas”.