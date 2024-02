Resumo BBB 24: Madrugada tem Wanessa ‘vestindo carapuça’ de discurso de Rodriguinho; veja destaques

O cantor Rodriguinho foi o eliminado desta terça-feira, 27, no Big Brother Brasil 24. O artista havia disputado um paredão contra Lucas Henrique, que recebeu 14,82%, e Fernanda, que levou 6,95% dos votos.

A saída do brother deixou muitos participantes pensativos e as aliadas do cantor “em luto”. Pitel se mostrou a mais abalada com a situação, tendo crises de choro e pedindo para que os colegas não ocupem a cama que era de Rodriguinho.

Veja o resumo da madrugada do 'BBB 24' após a eliminação de Rodriguinho. Foto: Reprodução de vídeo/Rede Globo

Wanessa também fez diversas reflexões e disse ter “vestido a carapuça” do discurso de Tadeu Schmidt para o eliminado. A cantora ainda declarou que “voltará a ser kamikaze” no programa e, em seguida, foi questionada por Yasmin se realmente já foi kamikaze.

Veja o resumo da madrugada do BBB 24

Rodriguinho é eliminado do BBB 24

O cantor Rodriguinho foi o eliminado nesta terça-feira, 27. Durante o discurso da eliminação, Tadeu Schmidt falou sobre as vezes em que o músico quis sair do programa e fez questão de salientar que a decisão vem do público. “Quem sai, sai pelo que fez e pelo que disse. Pelo que deixou de fazer e pelo que deixou de dizer e pela forma como as pessoas viram tudo isso, sim, no BBB você também depende disso”, afirmou.

Pitel chora com a eliminação de Rodriguinho

Pitel, que mantinha uma forte amizade com o cantor, se mostrou abalada com a saída de Rodriguinho. Ela, porém, julgou que “foi o melhor para ele”. “Mas eu fico triste do mesmo jeito”, lamentou.

Pitel diz para brothers não ocuparem a cama de Rodriguinho

Após a eliminação, Lucas Henrique ocupou a cama que era de Rodriguinho. Pitel, porém, pediu para que o colega saísse da cama, pois estava “de luto” e “velando a imagem que tinha” do cantor. “Ninguém vai dormir na cama do Rodriguinho hoje não, gente. [...] A gente está de luto e esse é o lugar dele, a gente está velando. Por favor, saia em respeito ao defunto”, declarou a sister, que disse que o artista havia “morrido para o jogo”.

Wanessa diz que ‘vestiu carapuça’ de discurso de eliminação

Os brothers analisaram um trecho do discurso de Tadeu Schmidt. Durante a eliminação, o apresentador questionou se valia a pena ser “um leão apenas dentro do quarto”. “Eu acho que foi indireta para muita gente da casa”, observou Pitel. Wanessa, então, concordou: “Para muita gente. [...] Para mim, serviu como ‘carapuça’ bonita”.

Wanessa diz que ‘voltará a ser kamikaze’