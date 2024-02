BBB 24: Isabelle e Beatriz definem alvo do paredão; saiba quem elas devem indicar

Após resistirem por cinco horas e vencerem a prova do líder no Big Brother Brasil 24, Isabelle e Beatriz chegaram em um consenso sobre quem elas irão indicar ao paredão. As duas decidiram o voto nesta sexta-feira, 23.

Isabelle e Beatriz Foto: Reprodução/ Globo

As vencedoras não sabem que, nesta semana, cada uma deve escolher um alvo, independente de quem ficar com o título da liderança da semana.

“Se pedir um em conjunto, a gente pode ir no Rodriguinho. E a gente não mexe naqueles que não são pra nós dois”, definiu Beatriz.

A vendedora revelou que, se fosse uma decisão individual, ela optaria por indicar Fernanda. Já Isabelle indicaria Lucas. Até o momento, as duas não chegaram em um consenso sobre quem ficará com a liderança e quem ficará com o prêmio da prova.

“Eu não queria abrir a mão da festa, de verdade. Eu acho que a festa virá junto com outra coisa do líder, por exemplo, o quarto, o VIP, não sei se o VIP será dividido”, refletiu Isabelle. “Eu também não quero [abrir mão]”, respondeu Beatriz.