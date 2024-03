BBB 24: Lucas escolhe Davi, Michel, Isabelle e Alane como alvos no ‘Na Mira do Líder’

Líder pela terceira vez dentro do Big Brother Brasil 24, Lucas cumpriu mais uma missão nesta sexta-feira, 1, ao escolher quatro brothers como alvos do paredão em dinâmica ‘Na Mira do Líder’. O capoeirista escolheu Davi, Michel, Isabelle e Alane para possível indicação, ele deve decidir neste domingo, 2.

