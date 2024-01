Segundo os colunistas Fefito e Leo Dias, os Camarotes recebem um cachê de R$ 30 mil, sendo que R$ 15 mil é pago em fevereiro e as prestações de R$ 5 mil são garantidas em março, abril e maio, para entrarem no BBB. Mas o que acontece com os participantes que desistem do reality?

Conforme a apuração do E-Investidor, quem desiste do BBB quebra o contrato assinado com a emissora e perde os direitos ao cachê que seria pago, além de todos os prêmios conquistados em provas na casa. Nas últimas edições, os desistentes também não participaram dos programas pré-acordados com o canal — como, por exemplo, a entrevista com Ana Maria Braga, que ocorre com todo eliminado.