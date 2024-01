BBB 24: Por que Vanessa desistiu? Entenda motivo da saída da influenciadora

Na tarde desta sexta-feira, 19, Vanessa Lopes apertou o botão de desistência do Big Brother Brasil 24. A atitude surpreendeu os colegas de confinamento, porém, nesta semana, a ex-sister já tinha falado sobre o assunto.

A influenciadora foi alvo de preocupação de seus colegas de confinamento e telespectadores após apresentar diversos comportamentos contraditórios. Vanessa inferiu que a produção do programa estaria conspirando contra ela e a induzindo a desistir do programa.

PUBLICIDADE As teorias de Vanessa começaram depois que a influenciadora descobriu que Nizam a criticou, alegando que a ex-sister só se olhava no espelho e não era genuína. A fofoca correu pela casa, chegou aos ouvidos dela, mas, posteriormente, o brother contou outra versão do ocorrido: “Eu só falei que a Vanessa é f***. Acho difícil o trabalho dela. ‘Qual o treino dela? Se olhar no espelho, dançar’. Não é isso?”. Depois disso, a Tiktoker passou a desconfiar de todos os colegas de confinamento e acreditar que os participantes eram atores.

“Gente, vocês são atores, será? Meu Deus! Pra mostrar o pior de uma pessoa! É isso, linchamento coletivo. É por isso que o botão tá verde? Eu não vou apertar! Eu não posso apertar, porque assino contrato”. Na última quarta-feira, 17, Vanessa chegou a cogitar sair do programa:

“Eu não aguento não, de verdade. É muita informação para a minha cabeça. Onde eu vim me meter? De verdade, gente”, disse a influenciadora, que, em determinado momento, ficou encarando o botão da desistência.

Na madrugada desta quinta, 18, durante a festa, a camarote ficou sozinha no quarto e começou a confabular sobre o jogo, afirmando que seria como a protagonista do filme Jogos Vorazes. “Sou a Katniss Everdeen. Foi o filme que eu estudei para vir para cá!”, disse, enquanto simulava um arco e flecha de frente para o espelho.

Ao desistir do programa, ela seguiu repetindo as mesmas teorias que teriam lhe servido de motivação para sair do reality: “Esse programa foi baseado em mim, passei um ano lendo o livro [1984, de George Orwell], em casa, parei de viver, parei de beber, não tenho que ter medo de nada e as pessoas fazem a gente acreditar que a gente não merece. É uma dor enorme, porque você não consegue viver. Agora eu entendo que se vocês forem atores, o sucesso de vocês está garantido”.