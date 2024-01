BBB 24: Quem é Isabelle, participante que veio do puxadinho

Isabelle é uma das novas participantes do BBB 24. Ela foi divulgada pelo Fantástico como uma das competidoras do puxadinho e, nesta segunda-feira, 8, foi votada pelo público para entrar no reality. Tadeu Schmidt revelou que, nesta primeira semana, a sister está imune.

Isabelle Foto: Globo

Quem é Isabelle do BBB 24?

A manauara Isabelle tem 31 anos e é dançarina. Aos 19, formou-se em Letras. Sempre amou a arte e tem muito orgulho da cultura do Amazonas. Em 2014, ganhou o concurso de Rainha do Folclore do Garantido e ficou no posto por três anos.

A sister do time pipoca começou a trabalhar aos nove anos vendendo roupa na feira com a avó. Hoje é dançarina no festival de Parintins e faz vários shows pelo Brasil.

Atualmente, ela está namorando. Empoderada, deixa claro que não gosta de ser mandada nem contrariada. Confessa ser um pouco manipuladora.

Continua após a publicidade

Identifica-se como uma pessoa solar: ao mesmo tempo que ilumina, também queima. “Eu sou uma mulher aguerrida, carismática, destemida – tenho personalidade”, ressalta.