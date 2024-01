BBB 24 terá 26 participantes com oito escolhidos pelo público e pela casa; saiba como vai funcionar

O anúncio do Big Brother Brasil 24 será feito de maneira inédita e o elenco será ainda maior este ano. Ao todo, 26 participantes terão a oportunidade de entrar na casa e apenas 18 serão apresentados no Big Day, que ocorre nesta sexta-feira, 5. Veja acima.

A informação foi confirmada durante uma coletiva de imprensa realizada no Rio de Janeiro com Tadeu Schmidt, apresentador da atração, e Rodrigo Dourado, diretor do reality, nesta quinta-feira, 4. Os integrantes anunciados na sexta farão parte do grupo Pipoca, de anônimos, e Camarote, de personalidades já conhecidas.

BBB 24 terá elenco com 26 participantes. Foto: João Cotta/Globo/Divulgação

No domingo, 7, durante o Fantástico, mais sete homens e sete mulheres serão apresentados. O público, até a hora de estreia do programa na segunda-feira, 8, irá escolher um homem e uma mulher para entrar no jogo dentre eles.

No reality, os participantes anunciados na sexta irão escolher mais três homens e três mulheres em uma dinâmica ao vivo. Será a primeira vez que os próprios integrantes irão escolher pessoas para compor o elenco do programa.

Na sexta, Tadeu e Ana Clara farão o anúncio dos primeiros 18 brothers e sisters escolhidos para o confinamento deste ano. O Big Day ocorre durante a programação da TV Globo a partir do meio-dia.