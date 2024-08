‘Estrela da Casa’: Como é a dinâmica de quinta; hoje tem visita de famosos

Ana Clara apresenta o reality 'Estrela da Casa', que trará famosos às quintas-feiras Foto: @anaclaraac Via Instagram

O Estrela da Casa receberá, nesta quinta-feira, 14, três famosos para um workshop e uma troca de experiências sobre o universo da música: Letícia Colin, Tierry e Pretinho da Serrinha. Essa dinâmica acontece todas as quintas-feiras, com novos convidados.

Os três famosos também vão iniciar um desafio em grupo, que compõe a primeira etapa para decidir a Estrela da Semana, título que confere imunidade ao vencedor, uma vaga para se apresentar no festival do reality e a indicação de dois participantes para batalharem entre si. A segunda etapa é uma prova individual, chamada de Prova da Estrela, que ocorre durante o programa ao vivo de quinta-feira, após a novela Renascer.

Além da Estrela da Semana, outros dois títulos são decididos por meio de dinâmicas: o Dono do Palco e o Hitmaker. Todos conferem benefícios aos roadies. Entenda mais sobre as dinâmicas do reality aqui.

Quando vai ao ar o Estrela da Casa

O novo reality show musical, que mistura o confinamento com provas musicais, é apresentado por Ana Clara e terá episódios diários, exibidos de segunda a sábado após a novela Renascer e, aos domingos, logo após o Fantástico. Sob a direção de Boninho, o programa pode ser assistido também pelo Globoplay.