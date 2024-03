Ex-mulher de Lucas Henrique do BBB 24, Camila Moura anuncia 1ª viagem sozinha: ‘Divisor de águas’

A professora Camila Moura, ex-mulher do participante do BBB 24 Lucas Henrique, contou, nesta quinta-feira, 7, que fará sua primeira viagem sozinha. Camila anunciou o término do relacionamento com o brother após ele ser visto “flertando” com a também participante Pitel.

“Sempre viajei acompanhada e vai ser uma viagem sozinha para novas experiências, novos rumos”, comentou ela, que descreveu o passeio como um “divisor de águas”. “Eu ‘botei’ a cara no sol e o sol sorriu para mim. Estou muito feliz.”

Camila Moura, ex-mulher de Lucas Henrique, do 'BBB 24', anuncia primeira viagem sozinha. Foto: @camilamoura225 via Instagram

PUBLICIDADE Na quarta, 6, Camila chegou a ser internada com um quadro de infecção urinária causado por desnutrição e desidratação. Ela descreveu ter desmaiado antes de ser levada a um hospital público. “Ontem foi um dia super louco, horrível, tem sido uma experiência péssima e hoje eu estou aqui para dar uma notícia muito legal. Aguardem para ver como vocês me ajudaram a mudar a minha vida”, disse, emocionada. Em seguida, a professora refletiu sobre a importância da independência financeira para as mulheres. “É importante a gente ter o nosso dinheiro. Confiei tudo no sonho do ‘boy’. [...] Agora vou correr atrás de ganhar o meu ‘dinheirinho’. Sem ouvir: ‘Você está gastando demais no cartão de crédito. Desliga o ar condicionado, gata’”, brincou.

Nesta sexta, 8, Camila revelou ter enfrentado desafios com a viagem e chegou a perder o voo que a levaria a São Paulo. Mais tarde, ela mostrou que estava em um carro por aplicativo a caminho da capital paulista com uma amiga.

Camila Moura e Lucas Henrique: o que aconteceu?

Camila Moura e Lucas Henrique foram casados por 15 anos. Lucas é participante do BBB 24, e entrou no programa ainda casado com Camila. Após momentos considerados por ela como”flertes” entre Lucas e Pitel, sua colega de confinamento, Camila demonstrou seu descontentamento pelas redes sociais no domingo, 3. Ela postou nos stories de seu Instagram imagens com as malas feitas, e atualizou os novos seguidores sobre o ocorrido em novos vídeos, dizendo que não gostaria de “dar esse exemplo” às suas alunas.

Seu perfil do Instagram, que contava com uma quantidade baixa de seguidores, já atingiu mais de 1 milhão de fãs. Na descrição, traz a frase “Me pergunto porque me acham vingativa...” e a hashtag #TeamDavi, em referência a um dos concorrentes do BBB 24. O perfil de Lucas Henrique, por exemplo, conta com apenas 150 mil seguidores atualmente.