BBB24: Fala polêmica de Davi sobre ‘ser homem’ divide a web; entenda

Beatriz, Pizane e Davi estão no paredão desta semana. Após a formação da berlinda no domingo, 14, o clima esquentou na casa e Davi repetiu uma frase que vem sendo considerada polêmica nas redes sociais: “Sou homem, fui criado como homem”, disse o brother, acrescentando, ainda, que não teria sido criado como “veado”.

Leia também: BBB 24 tem madrugada de briga, acusação de perseguição e arrependimento; leia o resumo

Imediatamente a frase foi motivo de discussão nas redes sociais. Gil do Vigor considerou a fala homofóbica e escreveu, em seu perfil no X, que não é possível normalizá-la. “As pessoas não merecem linchamento virtual, mas também não podemos simplesmente fecharmos os olhos e fingirmos que não foi uma fala homofóbica, seja quem for, errou e pronto”, escreveu.

Outros internautas também criticaram a fala do motorista de aplicativo.

Porém, outros internautas defenderam Davi, afirmando que é expressão polêmica é comum na região de Salvador, Bahia, onde vive o motorista de aplicativo.

Continua após a publicidade

Michel chegou a alertar o brother na casa sobre o uso do termo. “Cuidado com o você fala. Isso é muito delicado. Pega muito mal, porque você pega uma minoria que a gente luta pra caramba pra não ter isso”, disse. “Os meninos falaram que o que você falou ali fora pegou mais do que eu tinha escutado ali no quarto. Ali no quarto eu achei que poderia ter sido uma maneira de expressão que, infelizmente, as pessoas ainda tendem a usar”, ponderou Michel. Davi, então, se desculpou. “É porque eu estava estressado, mas não foi nenhum modo de querer te machucar”, disse o baiano.

Na manhã de segunda, 15, Davi foi ao Raio-X se desculpar pelo uso do termo. Em suas redes sociais, Gil do Vigor parabenizou a atitude: “Ele é um bom rapaz e reconheceu o erro dele”, disse.