BBB 24 tem madrugada de briga, acusação de perseguição e arrependimento; leia o resumo

A noite deste domingo, 14, no Big Brother Brasil 24 foi intensa e contou com ainda mais dinâmicas do jogo. Thalyta foi eliminada do programa ontem, Lucas Henrique se tornou o novo líder e um paredão – desta vez com Beatriz, Davi e Pizane – foi formado.

O clima não ficou amistoso na casa. Davi se revoltou por ter sido indicado à segunda berlinda consecutiva e Yasmin Brunet até acusou os participantes de perseguirem o brother.

Veja como foi a madrugada após eliminação, Prova do Líder e formação de paredão no 'BBB 24'. Foto: Reprodução de vídeo/Rede Globo

Mas também houve acerto de contas. Alane e Vanessa Lopes se reuniram para conversar sobre a briga que envolveu a influenciadora e Nizam durante o final de semana. A Pipoca, que já protagonizou momentos de romance com o executivo, chegou a desmaiar ao falar com ele sobre o assunto. Ela também demonstrou ter a intenção de se afastar do brother.

Veja o resumo da madrugada do BBB 24

O domingo contou com um verdadeiro “modo acelerado” no reality. Thalyta foi eliminada, Lucas Henrique se tornou um novo líder e os participantes escolheram Beatriz, Davi e Pizane para formar um novo paredão.

Lucas Henrique foi quem indicou Beatriz à berlinda. Alane e Pizane empataram a quantidade de votos pela casa e o líder optou pelo brother para disputar a permanência na casa. Na sequência, seis participantes tiveram de entrar em um acordo no confessionário para indicar mais um colega e optaram por Davi.

Briga

Davi não gostou nem um pouco de encarar o segundo paredão consecutivo. O brother, que escapou de uma indicação de Rodriguinho ao paredão, acusou Nizam de voltar o voto dos seis participantes contra ele.

A briga começou após Raquele dizer que ela e Matteus não concordaram com a indicação. Davi, então, foi até Nizam para dizer: “Você reúne pessoas para querer votar nos outros”. Ele também acusou o colega de ser “articulador” e “falso”.

Nizam rebateu dizendo o “equilíbrio emocional” de Davi “é zero”. “Eu vou voltar para essa p**** aqui de novo. Eu vou para o paredão e vou voltar”, prometeu Davi na sequência.

Acusação de perseguição

Após a discussão, Yasmin Brunet opinou sobre a escolha dos brothers em indicar Davi novamente ao paredão. Ela chegou a acusar os colegas de “perseguição”. “Eu tenho certeza de que ele volta. Mandaram muito mal de colocar alguém que acabou de voltar. [...] É perseguição, p****”, declarou a modelo.

Acerto de contas

Após os atritos que envolveram Nizam e Vanessa Lopes no final de semana, Alane resolveu conversar com a sister e pedir desculpas. Ao falar sobre o assunto com o brother no último sábado, 12, ela chegou a passar mal e desmaiar.

Alane comentou que se sentiu “traindo uma amizade” ao contar para o executivo que Vanessa tinha ficado chateada com os comentários dele. “Eu me meti em uma história que não era minha. E eu te peço desculpas por isso”, declarou a sister.

Afastamento

Em conversa com outros brothers, Alane demonstrou que pretende se afastar de Nizam. “Eu era submissa a ‘macho’ e eu não vou mais ser”, declarou ela, que afirmou ter ficado decepcionada com algumas atitudes e alianças do brother.