Fátima Bernardes deixa TV Globo após 37 anos

A apresentadora Fátima Bernardes deixou a TV Globo após 37 anos trabalhando na emissora. A partir de agora, seus contratos se darão apenas por produto em que ela esteja participando. A informação foi dada pelo colunista Daniel Castro e confirmada ao Estadão por meio da assessoria da empresa.

A apresentadora Fátima Bernardes no programa 'Assim Como a Gente'. Foto: Bella Pinheiro/Divulgação

Desde o início da década, a Globo assumiu um modelo de gestão que encerrou os contratos com grandes nomes da emissora, deixando-os livres para trabalharem em outras emissoras e veículos, mas também abrindo a possibilidade para que eles trabalhem sendo contratados apenas por trabalhos.

Na última sexta, Fátima foi anunciada como um reforço da Play9 para participar da cobertura da Olimpíada de Paris, que acontece este ano. O retorno da apresentadora aos esportes não será exatamente para cobrir os Jogos Olímpicos, já que a Play9 não tem direitos de transmissão, mas para fazer conteúdo de bastidores, sempre ligado a patrocinadores. "Com coberturas de dois outros Jogos Olímpicos, Jogos Pan-americanos e quatro Copas do Mundo, Fátima Bernardes já está arrumando as malas para embarcar com a gente rumo a Paris! Vai ser uma cobertura histórica das Olímpiadas 2024, e a primeira 100% digital da Fátima", diz o anúncio da marca nas redes sociais, publicado no último sábado, 24.

Em uma publicação feita na tarde desta segunda-feira no Instagram, Fátima escreveu que seu contrato com a Globo já tinha sido por programa desde que assinou para fazer o The Voice e The Voice Kids. A apresentadora também contou, em sua postagem, que enviou para a emissora três projetos de programa, sendo que um deles já está em desenvolvimento, ainda sem data para ser produzido.

Fátima era um dos maiores nomes da empresa. Ela foi âncora do Jornal Nacional por quase 14 anos, também apresentou o Jornal da Globo, no qual dividiu a bancada com William Bonner, com quem foi casada durante 26 anos. Também apresentou o Jornal Hoje e o Fantástico.

No início da década de 2010, a apresentadora deixou a bancada do JN, que também dividia com Bonner, para fazer uma guinada na carreira e assumir um projeto na área de entretenimento da emissora, o programa Encontro, que atualmente é apresentado por Patrícia Poeta.

Nos últimos dois anos, Fátima apresentou o The Voice, que foi encerrado na emissora na sua 12ª temporada. A apresentadora também esteve à frente de um programa no GNT, o Assim como a Gente, que não deve ser renovado para mais uma temporada, conforme dito em uma entrevista dada por ela ao Estadão quando da estreia do programa.