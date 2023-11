O especial de 30 anos de Friends pode não ocorrer depois da morte de Matthew Perry e impasse com contrato de US$ 425 milhões (mais de R$ 2 bilhões na cotação atual) de 5 anos com a HBO Max — streaming que hospeda o seriado de sucesso dos anos de 1990. As informações são do jornal norte-americano The Sun.

Depois do especial de reencontro do elenco de Friends, que estreou em 2021 pela HBO Max, uma fonte do veículo afirmou que Jennifer Aniston e David Schwimmer querem que algo similar seja negociado em 2024. Eles são proprietários da franquia com Com Lisa Kudrow e Courtney Cox. Porém, também é esperado que quem gerencia o patrimônio de Perry possa decidir os próximos passos da marca.

Especial de 30 anos de 'Friends' pode não ocorrer após morte de Matthew Perry Foto: AP Photo/Reed Saxon, File

A fonte do The Sun disse que o contrato de cinco anos com a HBO Max, que vale US$ 425 milhões, deve acabar em 2024. Com isso, a série fica disponível para voltar para a Netflix em 2025.

“Eles fizeram reuniões sobre o que fazer no aniversário de 30 anos de Friends quando Matthew morreu, e claro que a morte dele mudou todo o rumo das coisas. Apesar de um especial de TV de grande orçamento ser improvável, um retorno do seriado para a Netflix quando o acordo com a HBO Max acabar é muito mais provável. Tudo se resume ao elenco e a quem gerencia o patrimônio de Perry”, disse a fonte.

Os herdeiros do ator também são proprietários do programa. “O que significa que terão uma votação sobre o que acontece com a série e se ela terá uma grande reformulação”, completou a fonte.

Ainda conforme a publicação, a Netflix seria o streaming ideal para Friends. “Eles têm muito dinheiro e a maior base de assinantes do planeta, mas outro cenário poderia ver Max e Netflix compartilharem os direitos em uma base de dupla exclusividade”.

Jennifer Aniston, Courteney Cox, Matthew Perry, Lisa Kudrow, David Schwimmer e Matt LeBlanc em 'Friends Reunion' Foto: Terence Patrick/HBO Max via AP

“Tudo está em jogo, mas o elenco está interessado não apenas no maior negócio, mas em alcançar o maior público. Anunciar, no seu 30º aniversário, que estão apresentando a série a milhões de novos telespectadores seria uma ótima maneira de marcar três décadas de Friends”, disse a fonte.

Matthew Perry foi encontrado morto na jacuzzi de sua casa no final de outubro, aos 54 anos. De acordo com o TMZ, a suspeita inicial é de que Matthew tenha se afogado. Nenhuma droga ilícita foi encontrada pela polícia no local. A causa da morte do ator ainda não foi divulgada.