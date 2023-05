‘A Grande Conquista’: Saiba tudo sobre reality da Record que terá 2 etapas e 70 competidores

Estreia na noite desta segunda-feira, 8, um novo reality show na Record que, desde o início do dia, está entre os assuntos mais comentados nas redes sociais. A Grande Conquista é uma disputa por R$ 1 milhão que confina famosos e anônimos e, segundo a emissora, é “totalmente manipulado pelo público”.

Isso porque a disputa, apresentada por Mariana Rios, será dividida em etapas. Enquanto na Vila 70 participantes concorrem a 10 vagas para a Mansão, outros 10 com, escolhidos por voto popular, irão direto para a Mansão. Os nomes desses sortudos serão revelados nesta segunda-feira, porém, neste domingo, a Record já divulgou alguns dos integrantes que viverão os perrengues da vila.

A ex-peoa Fernanda Medrado, a ex-BBB Natália Deodato, Nathan Camargo, filho do cantor Luciano, e os ex-Legendários Hulk Magrelo e Blade já foram confirmados pelo canal, durante o Domingo Espetacular. A Grande Conquista será exibida todos os dias, de segunda a domingo, a partir das 22h45,

Saiba como funciona A Grande Conquista

Na pré-estreia do programa, que aconteceu no dia 2 deste mês, a Record anunciou os nomes de 16 participantes, dez deles serão escolhidos pelo público para ir direto para a Mansão. Os que sobrarem vão para vila disputar, com outros 64 concorrentes, por mais dez vagas na Mansão.

A competição da etapa da Vila acontece até o dia 18 de maio e lá eles disputarão em provas de eliminação e terão de encarar um convívio repleto de conflito, devido a falta de cama e comidas racionadas nessa primeira fase.

Os 10 primeiros escolhidos ficarão em um hotel, assistindo seus concorrentes, e só iniciarão a disputa depois do dia 18, junto com os 10 sobreviventes da vila. A partir de então, todos começarão a lutar pelo prêmio de R$ 1 milhão, além de R$ 500 mil em prêmios distribuídos ao longo da temporada.

Durante o confinamento, várias atividades especiais são realizadas para que os competidores tenham que dizer na cara o que pensam dos seus adversários no jogo. Ainda há a Zona de Risco, momento do reality show em que são definidos os indicados que irão correr o risco da eliminação. Os competidores da Zona de Risco disputam uma prova.

O vencedor se livra da eliminação e ainda indica outro morador para ocupar o seu lugar na Zona de Risco. O público define quem segue no programa. O menos votado deixa a atração. As eliminações acontecem até que um participante alcance a Grande Conquista e leve para casa o prêmio milionário.

Como vai funcionar a Vila?

A Vila possui duas casas e cada uma é representada por uma cor: Laranja, que abriga 32 pessoas e tem apenas 5 camas; Azul, com 22 moradores e somente 7 camas; e a Verde, onde ficam 16 pessoas e 9 camas.

As dinâmicas contam com disputas entre as casas e entre os próprios participantes. Alguns deles poderão trocar de casa e cada uma das residências terá um dono.

O desafio deste dono é conseguir tirar o máximo de pessoas da casa para que ele tenha mais conforto e tranquilidade. A eliminação da vila acontece da mesma forma que foi estipulado na Zona de Risco.

Conheça os 16 participantes que já foram anunciados e disputam o voto do público para irem direto para Mansão:

Ana Paula Almeida , 46 anos. Apresentadora, atriz e publicitária. Nasceu e mora no Rio de Janeiro (RJ)

, 46 anos. Apresentadora, atriz e publicitária. Nasceu e mora no Rio de Janeiro (RJ) Giulia Garcia , 19 anos. Atriz e influenciadora. Nasceu e mora em São Paulo (SP)

, 19 anos. Atriz e influenciadora. Nasceu e mora em São Paulo (SP) Stephanie Gomes , 23 anos. Estudante de biomedicina e influencer. Nasceu e mora no Rio de Janeiro (RJ)

, 23 anos. Estudante de biomedicina e influencer. Nasceu e mora no Rio de Janeiro (RJ) Kelly do Basquete , 43 anos. Atleta, coach e gestora esportiva. Nasceu em São Paulo (SP), mora em Zadar, na Croácia

, 43 anos. Atleta, coach e gestora esportiva. Nasceu em São Paulo (SP), mora em Zadar, na Croácia Erika Coimbra (vôlei) , 42 anos. Ex-atleta de vôlei, influencer, empreendedora e palestrante. Nasceu em Belo Horizonte (MG), mora em São Paulo (SP)

, 42 anos. Ex-atleta de vôlei, influencer, empreendedora e palestrante. Nasceu em Belo Horizonte (MG), mora em São Paulo (SP) Victoria Macan , 26 anos. DJ e empresária. Nasceu em São Francisco de Paula (RS) e mora em Porto Alegre (RS)

, 26 anos. DJ e empresária. Nasceu em São Francisco de Paula (RS) e mora em Porto Alegre (RS) Faby Monarca , 44 anos. Empresária e administradora. Nasceu em Itapetininga (SP), mora em São Paulo (SP)

, 44 anos. Empresária e administradora. Nasceu em Itapetininga (SP), mora em São Paulo (SP) Caroline Lekker , 25 anos. Modelo e maquiadora. Nasceu em Juiz de Fora (MG), mora em Barcelona

, 25 anos. Modelo e maquiadora. Nasceu em Juiz de Fora (MG), mora em Barcelona Glauco Marciano , 29 anos. Garoto Fitness Brasil e trabalha com marketing digital. Nasceu e mora em São Paulo (SP)

, 29 anos. Garoto Fitness Brasil e trabalha com marketing digital. Nasceu e mora em São Paulo (SP) Ricardo Villardo , 35 anos. Ator e professor de teatro. Nasceu no Rio de Janeiro (RJ), mora em São Paulo (SP)

, 35 anos. Ator e professor de teatro. Nasceu no Rio de Janeiro (RJ), mora em São Paulo (SP) Daniel Toko , 34 anos. Repórter e cantor. Nasceu em São Bernardo do Campo (SP), mora no Rio de Janeiro (RJ)

, 34 anos. Repórter e cantor. Nasceu em São Bernardo do Campo (SP), mora no Rio de Janeiro (RJ) Thiago Servo , 37 anos. Cantor e compositor. Nasceu em Maringá (PR), mora em São Paulo (SP)

, 37 anos. Cantor e compositor. Nasceu em Maringá (PR), mora em São Paulo (SP) Alexandre Suita , 37 anos. Empresário e influencer. Nasceu em Quirinópolis (GO), mora em Goiânia (GO)

, 37 anos. Empresário e influencer. Nasceu em Quirinópolis (GO), mora em Goiânia (GO) Bruno Tálamo , 34 anos. Jornalista.Nasceu e mora em São Paulo (SP)

, 34 anos. Jornalista.Nasceu e mora em São Paulo (SP) Bruno Camargo , 35 anos. Modelo e professor de Educação Física. Nasceu e mora em São Paulo (SP)

, 35 anos. Modelo e professor de Educação Física. Nasceu e mora em São Paulo (SP) MC M10, 28 anos. Cantor e ator. Nasceu e mora em Santo André (SP)

Para votar nos 5 homens e 5 mulheres, clique aqui.