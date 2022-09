Larissa Manoela revive Maria Joaquina em apresentação na Globo

Mais uma Batalha do Lip Sync marcou o Domingão com Huck no último domingo, 25. Desta vez, as atrações foram Deborah Secco e Larissa Manoela, que fizeram duas performances cada.

Entre as apresentações, uma em especial chamou ainda mais atenção do público nas redes sociais: Larissa Manoela revivendo Maria Joaquina, sua icônica personagem de Carrossel, do SBT. Na ocasião, a atriz, que agora é contratada da Globo, dublou e coreografou Entre Duendes e Fadas, música tema da novela.

Larissa Manoela como Gloria Groove e Deborah Secco como Luísa Sonza no 'Batalha do Lip Sync' Foto: TV Globo

Apesar de o sucesso da escolha, Larissa Manoela, que também encarnou Gloria Groove, com A Queda e Leilão, não levou a melhor.

Deborah Secco foi quem garantiu a vitória. A artista iniciou a disputa como Rosana, interpretando O Amor e O Poder, e finalizou como Luísa Sonza, com Sentadona e Cachorrinhas.

Confira a seguir alguns trechos das apresentações:

Quem nunca dublou "COMO UMA DEUSSAAAA" no banho? #Domingão pic.twitter.com/bA7mJD4fnN — Domingão com Huck (@domingao) September 25, 2022

EXTRA, EXTRA! @larimanoela não ficou fora dessa e dublou @gloriagroove na Batalha do Lip Sync no #Domingão! pic.twitter.com/fwKK7eL13a — Domingão com Huck (@domingao) September 25, 2022