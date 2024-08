Maisa sobre Silvio Santos: ‘Deu asas para meu sonho’; ex-apresentadora mirim conta o que ele ensinou

Maisa foi descoberta pelo apresentador e dono do SBT quando tinha apenas 5 anos. Silvio acreditou e investiu na carreira dela, dando-lhe mais destaque na programação. “Com o Silvio eu me sentia livre para ser quem eu não era em nenhum outro lugar, aprendi apreciar a plateia, respeitar o público e a fluir com espontaneidade”, completa Maisa, exaltando a importância de Silvio Santos para a construção da sua carreira.

Com fotos de suas várias fases junto ao apresentador, a atriz e também apresentadora finaliza sua declaração agradecendo novamente Silvio Santos. “Eternamente grata por tudo o que transformou na minha vida.”