‘Os Simpsons’ retratou as festas de branco de P. Diddy em episódio de 2019

Os Simpsons, animação exibida há já 35 anos na televisão e conhecida por prever diversos acontecimentos mundiais com alguma antecedência, aparentemente já levou às telas as agora infames “festas de branco” promovidas pelo rapper P. Diddy, acusado de estupro, tráfico sexual, agressão e associação criminosa. Vídeos feitos por fãs que identificaram as semelhanças viralizaram no TikTok.

Os Simpsons Foto: 20th Television/Divulgação

O episódio em questão, que foi ar em 2019 e faz parte da 28ª temporada, é intitulado O Grande Phatsby e, na realidade, faz paralelos com o personagem literário criado por F. Scott Fitzgerald. Mas a festa, no caso dos Simpsons, tem um rapper negro como anfitrião e mostra todos os convidados vestidos de branco, como nos eventos de Diddy. O músico, no entanto, é chamado de Jay G, nome que parece uma referência mais imediata a Jay Z. Confira trechos na publicação abaixo:

Jay Z, vale notar, é uma figura da música que está sendo cobrada por posicionamento no caso de Diddy. Parceiro do rapper tanto na música quanto nos negócios, ele e sua mulher, a cantora Beyoncé, supostamente teriam sido frequentadores das festinhas organizados por Diddy.