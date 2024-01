BBB 24: Pum de Beatriz assusta brothers e gera memes na internet; veja

Durante a tarde deste domingo, 21, Marcus Vinicius e Beatriz conversavam no jardim da casa do BBB 24, quando um som um tanto inesperado aconteceu. Os dois caíram na gargalhada, e chamaram a atenção de Alane e Deniziane, que também estavam no gramado, além de acordar Rodriguinho, que estava dormindo por lá.

Beatriz e Marcus Vinicius riem no gramado da casa do BBB 24 Foto: Reprodução de Vídeo/ Rede Globo

Marcus chegou a dizer: “Como derrotar os inimigos na prova de resistência” e os brothers deram risada da situação.

“Chegou aí?”, Beatriz pergunta. Ela ainda se diverte com a situação: “O Brasil tá vendo isso”.

O Momento viralizou nas redes e internautas comentaram. Confira:





* Estagiária sob supervisão de Charlise de Morais.