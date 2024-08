Quem é Gael Vicci, participante do ‘Estrela da Casa’ 2024

Gael Vicci, de apenas 18 anos, é um dos participantes do Estrela da Casa. Ele já enfrentou uma série de desafios, apesar da juventude. É um jovem criativo, com habilidades em compor letras, criar nomes artísticos e escrever roteiros para musicais, que, apesar de ter enfrentado bullying e um golpe de uma agência, não abandonou seu sonho de se tornar artista.

Gael Vicci, participante do 'Estrela da Casa'. Foto: Paulo Belote/Tv Globo/Divulgação

“Desde pequeno, fui influenciado pela minha mãe e minha avó, que cantavam na igreja. Meu primeiro contato com a arte foi aos 7 anos, quando pedi para cantar no culto. Minha avó me desafiou a aprender um louvor, e desde então nunca mais parei. Mesmo sendo jovem, tive que aprender a me virar cedo para ajudar em casa. Sei que ainda tenho muito a aprender, e vejo o Estrela da Casa como uma chance de me conhecer melhor e crescer”, disse Gael.

PUBLICIDADE O Estrela da Casa, que estreia neste 13 de agosto e mistura competição musical com exibições diárias na emissora, é apresentado por Ana Clara, e terá episódios diários, exibidos de segunda a sábado após a novela Renascer e, aos domingos, logo após o Fantástico. Sob a direção de Boninho, o programa pode ser assistido também pelo Globoplay. Gael passou por vários desafios enquanto crescia, incluindo o ajuste da sua voz aguda e a superação de críticas sobre seu estilo enérgico. “As músicas com tons graves não eram adequadas para mim, mas aprendi a adaptar minha voz. Cresci em um salão de beleza com minha mãe, que é cabeleireira, e isso também moldou minha experiência.”

O participante integrou um grupo gospel no Rio de Janeiro, mas acabou expulso, enfrentando preconceitos também na escola. “Eu enfrentava uma situação difícil. Engordei devido a tratamentos com corticoides e sofri ofensas como ‘rolha de poço’. Uma vez, me empurraram da rampa da escola e desloquei o braço”, contou o cantor, que é natural de Cachoeiras de Macacu e se descreve como “bissexual com ascendente em gay”.

Apresentação de Gael Vicci para o 'Estrela da Casa' Foto: Globo/Divulgação

Após ser enganado por uma agência que prometeu uma webssérie em São Paulo, Gael decidiu permanecer na cidade para buscar novas oportunidades. “A oferta era um golpe, e quando cheguei, fiquei desamparado. Acabamos ficando em São Paulo para tentar a sorte. Atualmente, trabalho com recreação, dublagem e em teatros musicais em escolas e shoppings para me sustentar”, revelou.

Atualmente, Gael vive em uma casa com mais de 30 quartos, onde divide um pequeno espaço com sua mãe. “Dormimos em uma cama de solteiro, revezando entre de lado e de barriga para cima. Essas experiências fazem parte da nossa história. Embora não tenhamos um salário fixo, e a falta de comida seja uma preocupação às vezes, o apoio do meu amigo Luis tem sido fundamental.”

Apaixonado por música pop, Gael admira artistas como Gloria Groove, Pabllo Vittar, Luísa Sonza, Marina Sena e Ludmilla. Ele se dedica tanto à interpretação quanto à apresentação, buscando se tornar um artista completo. Para ele, o Estrela da Casa representa uma oportunidade de se desenvolver e oferecer uma vida melhor para sua família. “Quero que as pessoas me conheçam tanto como artista quanto como pessoa. Tudo o que sei foi aprendido por mim mesmo, observando e praticando.”