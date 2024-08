Quem é Heloísa Araújo, participante do ‘Estrela da Casa’ 2024

Indígena da etnia Kariri-Xodó/Fulni-ô, Heloísa Araújo é uma das participantes do Estrela da Casa, novo reality show da Globo, e mora em uma reserva no interior de Alagoas, às margens do Rio São Francisco. Ao contrário da percepção comum, as casas são de alvenaria e, se não fossem os portões indicando a aldeia, poderia passar por uma cidade ribeirinha. “O pessoal da cidade acha que a gente mora em oca e não tem direito a fazer uso dos benefícios da tecnologia. Não é todo mundo, mas ainda é a maioria”, revelou Heloísa.

Ela enfrentou bullying na escola por sua origem: “Tiravam sarro pelo fato de a gente ser muito humilde e ter uma cultura diferente. Hoje, esse cenário mudou, mas sempre tem uma cara de surpresa quando digo que moro em uma aldeia, mas tenho celular”, contou ao Gshow.

Heloísa Araújo, participante do 'Estrela da Casa' Foto: Paulo Belote/Tv Globo/Divulgação

O Estrela da Casa, que estreia em 13 de agosto e mistura competição musical com exibições diárias na emissora, é apresentado por Ana Clara, e terá episódios diários, exibidos de segunda a sábado após a novela Renascer e, aos domingos, logo após o Fantástico. Sob a direção de Boninho, o programa pode ser assistido também pelo Globoplay.

O celular de Heloísa é essencial para seu trabalho, tanto como artesã quanto cantora: "Atualmente, não estou conseguindo viver de música. Faço artesanato para vendas online. Mas, sempre posto vídeos cantando". Foi assim que ela recebeu um convite para se apresentar com cantores indígenas na Dinamarca.

Desde pequena, Heloísa cresceu em um ambiente onde a música é fundamental. “Lá em casa todo mundo é muito musical.” Aos seis anos, impressionou sua mãe, que foi vocalista de uma banda de forró local, ao demonstrar seu talento. “Desde pequena, eu me dedicava à música e queria mostrar para minha mãe que eu sabia cantar. Quando finalmente tive a chance de me apresentar no ensaio da banda dela, a reação das pessoas me fez perceber que eu tinha talento”, disse.

Apresentação de Heloísa Araújo, do 'Estrela da Casa'. Foto: Globo/Divulgação

Influenciada por Marília Mendonça, Heloísa desenvolveu uma paixão pelo sertanejo, que se alinhava com as tradições locais de canto em dupla, conhecidas como “rojão”. “É um ritmo que combina muito com a nossa forma de cantar e, por isso, acabou se tornando uma grande paixão. Lá, a gente costuma cantar em duplas.”

A alagoana vive uma dualidade cultural profunda. Além de ter tentado entrar no BBB, Heloísa é viciada em doramas e participa de um ritual chamado Ouricuri, onde se desconecta do mundo por cerca de três dias duas vezes por mês. Este ritual é uma tradição de seu povo, preservada em uma aldeia mais afastada.

Seu maior desafio é equilibrar sua vida entre a cultura indígena e a carreira de cantora. “Quando eu for muito famosa e tiver uma agenda de shows lotada, vou sempre me organizar para passar um tempo na aldeia e participar dos meus rituais. A gente sente falta quando está longe”, disse.

Ela também antecipou que pode ter dificuldades no confinamento: “Eu sou muito estressada e não tenho vergonha do meu lado barraqueira.” Apesar disso, acredita que sua curiosidade e jeito leve podem ajudar a fazer amigos rapidamente.

Com o prêmio do Estrela da Casa, Heloísa planeja investir em sua carreira e comprar uma casa na reserva onde vive. “Eu vou para o mundo, mas ciente de que meu mundo de verdade é lá.” Desde o anúncio de sua participação, a cantora conquistou cerca de 43 mil seguidores no Instagram.