Quem é Leidy Murilho, participante do ‘Estrela da Casa’ 2024

Leidy Murilho, de 38 anos, é de Linhares, no Espírito Santo, e entra no reality show Estrela da Casa com o gênero musical gospel. Nascida em uma família evangélica e filha de um pastor, Leidy cresceu imersa no ambiente da igreja, onde desenvolveu seu talento para a música.

Leidy Murilho, participante do 'Estrela da Casa' Foto: Paulo Belote/Tv Globo/Divulgação

O Estrela da Casa, que estreia em 13 de agosto e mistura competição musical com exibições diárias na emissora, é apresentado por Ana Clara, e terá episódios diários, exibidos de segunda a sábado após a novela Renascer e, aos domingos, logo após o Fantástico. Sob a direção de Boninho, o programa pode ser assistido também pelo Globoplay.

Com 112 mil seguidores em seu Instagram desde o seu anúncio no programa, sua jornada musical começou ao lado da irmã, com quem formou uma dupla sertaneja gospel. No entanto, aos 15 anos, Leidy decidiu seguir carreira solo e explorar um estilo mais dançante e voltado para a black music. Leidy revela que sua trajetória não foi fácil, especialmente por ter enfrentado muitos "nãos" ao tentar viver da música. A frustração levou-a a se afastar da carreira durante um período de oito anos, focando na criação de seu filho. Foi somente quando retornou ao palco em um festival em Goiânia, onde conquistou o primeiro lugar entre 88 participantes, que sentiu uma nova esperança.

Leidy Murilho é natural de Linhares, no Espírito Santo Foto: Globo/Divulgação

Aos 38 anos, Leidy acredita estar no momento certo para embarcar nesta nova experiência com o Estrela da Casa. “Esse tempo fora dos holofotes me trouxe uma nova perspectiva, me fez entender o valor das coisas pequenas e me ajudou a perseguir meus sonhos com mais maturidade,” disse ao Gshow. Ela destaca que o reality show oferece uma oportunidade única para se mostrar ao público sem limitações e para conectar-se com as pessoas de uma forma autêntica.

Leidy, que se define como uma “salada mista” musical, mistura corinhos de fogo com black soul gospel e até eletrônico em suas apresentações. Ela está entusiasmada com a chance de levar sua música além dos limites da igreja e mostrar sua verdadeira essência no palco do reality show.