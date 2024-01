Quem é Wanessa Camargo, participante do BBB 24?

O Big Day começou na tarde desta sexta-feira, 5. Wanessa Camargo foi anunciada como mais uma integrante do time camarote do Big Brother Brasil 24.

Wanessa Camargo Foto: Divulgação/Rede Globo

A cantora Wanessa Camargo tem 41 anos e é natural de Goiânia, Goiás, onde passou a infância com a família. Se mudou para São Paulo ainda na infância, onde acompanhou a mãe como sacoleira e os trabalhos de composição do pai, o músico Zezé de Camargo. Apesar de ter se inciado na arte com o teatro e a dança, Wanessa decidiu seguir os passos do pai e aos 17 anos se lançou como cantora.

Dona de sucessos como “Amor, amor”, “O amor não deixa” e “Eu quero ser o seu amor”, Wanessa também fez participações em filmes e novelas e se apresentou em diversos programas de televisão durante sua trajetória artística.

Mãe de dois filhos, Wanessa diz valorizar muito sua relação com a família “É meu chão, minha base, meu tudo”, afirmou. No anúncio, dentre suas curiosidades, artista destacou o namoro Dado Dolabella, com quem reatou o relacionamento depois de 20 anos separados.

Devido à profissão, a artista revela que aprendeu cedo a lidar com as críticas: “Na vivência fui me preparando e criando casca”. E revela que é fã de desafios e novas empreitadas, como competições. Nas tarefas de casa, habilidades importantes no jogo, Wanessa conta que sabe lavar uma louça como ninguém e que organização é seu forte, mas adianta que não domina habilidades na cozinha. Dentre suas características, a cantora também afirmou odiar pessoas que falam alto.