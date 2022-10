Record TV tira jornal do ar às pressas e mudança na programação levanta suspeita de ataque hacker

Continua após a publicidade

A Record TV tirou o Fala Brasil do ar, às pressas, na manhã deste sábado, 8. Rapidamente, o telejornal foi substituido por um episódio de Todo Mundo Odeia o Chris, que, originalmente, é exibido nas manhãs de domingo.

O telejornal, que estava programado para terminar às 12h, teria sido interrompido por volta das 9h. A programação ao vivo da emissora chegou a ser suspensa em São Paulo, Minas Gerais e no DF.

Tudo se estabilizou por volta do meio dia, com a exibição de Love school e um ícone de “ao vivo” na tela. A partir do 12h30, a emissora continuou a grade com horário político e o Balanço geral.

Nas redes sociais, telespectadores passaram a repercutir rumores de que o canal teria sofrido um ataque hacker, porém isso não foi confirmado pela emissora. O Estadão entrou em contato com a Record, porém não obteve retorno até a publicação desta matéria.