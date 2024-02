Relembre as provas de resistência mais tensas do Big Brother Brasil

A disputa pela oitava liderança do Big Brother Brasil 24 começou nesta quinta-feira, 8, e terminou na manhã desta sexta-feira, 9. Lucas Henrique foi o último a deixar a prova e garantiu mais uma semana dentro da casa mais vigiada do Brasil.

Brother participam de prova de resistência para disputar pela liderança nesta quinta-feira, 8. Foto: Reprodução de video/Rede Globo

BBB 18

Na 18ª edição do programa, Ana Clara e Kaysar, dois dos três finalistas do BBB 18, ficaram 42 horas e 58 minutos em uma prova que garantiria a eles imunidade e um carro. Na época, os brothers precisavam ficar em pé em uma plataforma giratória, podendo descansar no interior de um carro por cinco minutos em três oportunidades. A prova, que foi a mais longa da história do reality, teve que ser interrompida para preservar a saúde dos participantes.

BBB 12

Na edição, Kelly e Jakeline permaneceram em uma prova de imunidade por 29 horas e 57 minutos. Após Jakeline desistir, Kelly ficou imune e levou um carro para a casa.

BBB 20

Na vigésima edição do BBB, Thelma, vencedora da edição, se tornou líder após 26 horas e 25 minutos de prova. Na ocasião, os participantes precisavam ficar agarrados em uma espécie de carrossel, passando por mudanças de velocidade, luz e vento. A última participante a desistir antes da médica foi Mari Gonzalez.

BBB 11

Os participantes da 11ª edição do reality show participaram de uma prova de resistência que tinha como objetivo divulgar o Meu Frango Assado, tempero da Knorr. Na dinâmica, vestidos de frango, a casa se dividiu em dois grupos e, a cada vez que um alarme soava, um dos grupos tinha que entrar em um forno gigante e aguentar a alta temperatura. A vencedora foi Jaqueline.

BBB 8

Para determinar uma liderança no BBB 8, os brothers participaram da Prova Aquário. Na dinâmica, os participantes ficavam dentro de aquários individuais. As caixas eram sensíveis a movimentos e os participantes que se mexessem muito ativavam uma luz na cabine, que indicava a sua eliminação. Durante a disputa, Juliana desmaiou. O vencedor da prova foi Marcelo.

