O décimo paredão do Big Brother Brasil 24 foi formado neste domingo, 25. Rodriguinho, Fernanda e Lucas Henrique foram os participantes escolhidos para disputar a permanência na casa.

A madrugada que se seguiu após a formação foi regada de sentimentos contraditórios. Rodriguinho resolveu adotar um discurso de que deseja sair do reality. O cantor chegou a declarar que irá reencontrar sua mulher na próxima terça, 27, dia da eliminação.

Fernanda e Michel, porém, apontaram sobre uma suposta estratégia nas falas do artista. Quem também foi destaque na madrugada foi MC Bin Laden. O cantor foi o mais votado da casa, mas escapou da berlinda graças à Prova Bate e Volta.

Como foi a votação do BBB ontem?

PUBLICIDADE Rodriguinho, Fernanda e Lucas Henrique foram os escolhidos para enfrentar o décimo paredão da edição. O cantor foi escolhido pela líder Beatriz, enquanto Lucas Henrique foi indicado por Isabelle, que também havia vencido a Prova do Líder. Leidy Elin, que havia arrematado o Poder da Palavra, indicou Fernanda. MC Bin Laden foi o mais votado da casa, mas escapou da berlinda após vencer a Prova Bate e Volta.

Rodriguinho diz que quer ser eliminado

Ao longo da madrugada, Rodriguinho resolveu adotar um discurso sobre querer ser eliminado. Em determinado momento, ele revelou que nunca desfez suas malas e declarou: “Vou ficar com tanta raiva se o povo me deixar aqui”.

Mais tarde, o cantor afirmou que iria rever sua mulher na terça, dia da eliminação. O brother pediu para que Fernanda parasse de torcer para que ele ficasse, já que ela também enfrenta o paredão. “Você precisa mais do que eu disso”, afirmou.

Estratégia?

Fernanda e Michel apontaram uma suposta estratégia de Rodriguinho com as falas sobre querer sair do programa. “É do jogo dele”, apontou o professor. “Ele tem muitos fãs que o querem ver aqui, ele é muito importante para a casa toda”, completou a sister.

Todos contra MC Bin Laden

Após ser o mais votado da casa, MC Bin Laden foi assunto durante a madrugada. Beatriz e Matteus avaliaram que os participantes devem seguir votando no cantor nos próximos paredões. Wanessa ainda chegou a comparar o artista com Davi.

“Eu não confio muito no Bin. O Bin aumenta e distorce as coisas. [...] Tudo o que ele reclamou do Davi ele fez”, disse a cantora. O artista, por sua vez, disse ter “guerra declarada” agora com os rivais.