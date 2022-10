‘A Fazenda 14′: Thomaz é o menos votado pelo público e está eliminado

Em uma roça com recorde de participação do público na votação, o escolhido para deixar A Fazenda foi o ator Thomaz Costa. Na noite da última quinta-feira, 20, Thomaz foi o que menos recebeu votos para permanecer na casa e foi eliminado com 17,31%.

Já a Dra. Deolane foi a peoa mais votada para permanecer na disputa, com 45,97% e Shayan voltou para a sede com 36,72%. Porém, a permanência do iraniano durou apenas algumas horas, já que ele se envolveu numa briga com Thiago Ramos e ambos foram expulsos. A produção decidiu retirar os participantes na madrugada desta sexta-feira, 21, após empurrões e cotoveladas.

Leia também ‘A Fazenda 14’: Shayan e Tiago Ramos são expulsos do reality após agressão

Thomaz é o menos votado pelo público e está eliminado da A Fazenda

Ainda em conversa com o eliminado da noite, a apresentadora Adriane Galisteu perguntou ao Thomaz porque ele desejava sair do programa e se estava apaixonado pela cantora Tati Zaqui, participante da edição e já eliminada com qual se relacionou:

“Isso com certeza, mas até antes disso acontecer. Antes mesmo da saída dela, eu já estava muito fragilizado. E, como eu disse, meu game vai começar a partir de agora. Eu vou desmascarar cada uma das pessoas que estão lá dentro (...)”, disse o ex-peão.