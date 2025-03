Xepa x VIP: Quem passou perrengue e quem luxou no BBB25? Veja gráficos

Os competidores do BB25 já passaram por muita coisa dentro da casa. Entre as dificuldades dos brothers e das sisters está a alimentação, que é diferente para os que estão no grupo VIP e na Xepa.

Sendo assim, quais foram os participantes que mais sofreram e quais foram os que mais lucraram com esse sistema? Os dados a seguir foram levantados pelo Estadão em parceria com a Cast Insights.

Maike foi o competidor que mais integrou o VIP, passando 7 vezes pelo grupo. Perto dele só constam os gêmeos João Gabriel e João Pedro, que fizeram parte do grupo 6 vezes.

No outro lado da contagem, Daniele e Diego Hypólito, Vitória Strada e Gracyanne Barbosa foram os participantes que mais passaram pela Xepa, ficando no grupo um total de 8 vezes até o momento.

Não por coincidência, aqueles que ficaram muito tempo no grupo também são aqueles que mais falaram sobre comida do programa.

Joselma, que já protagonizou desconfortos com dinâmicas de comida, foi a participante que mais falou sobre o tópico. Em contrapartida, Maike e os gêmeos quase não mencionaram o assunto.

Vilma é uma das grandes exceções. Por mais que a sister tenha passado pela Xepa 7 vezes, ela foi uma das competidoras que menos falou sobre a alimentação.

No total, ela abordou o assunto 268 vezes desde o início do programa. Vale lembrar: ela sempre foi a mais quieta da casa.

Dados: Cast Insights; Reportagem: Guilherme Guerreiro; Infografia: Bruno Ponceano; Editora de Cultura e E+: Maria Fernanda Rodrigues; Editora de infografia: Regina Elisabeth Silva; Editores-assistentes de infografia: Adriano Araujo e William Mariotto