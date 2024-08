Athletico Paranaense x Grêmio no Brasileirão: onde assistir ao vivo, horário e escalação

A luta de Atlhetico Paranaense e Grêmio no Campeonato Brasileiro não é a mesma. Enquanto o time paranaense, 8º colocado, busca se aproximar de uma vaga no G6, a equipe gaúcha, no 16º lugar, tenta se distanciar da zona de rebaixamento. O duelo acontece em meio a uma maratona de jogos que os clubes enfrentam, conciliando Campeonato Brasileiro, Copa do Brasil e Copa Sul-Americana no caso do Athletico, e Libertadores para o Grêmio.

Por conta disso, é possível que os treinadores poupem alguns jogadores. Do lado do Athletico, um desfalque já é certo, o lateral Léo Godoy, suspenso depois de levar o terceiro cartão amarelo contra o Cuiabá. Já Renato Gaúcho, treinador do Grêmio, indicou preocupação com o gramado sintético da Ligga Arena, e não deve ir com a força máxima para a partida.

Athletico Paranaense e Grêmio se enfrentam pelo Brasileirão Foto: Arte/Estadão

Os dois times vêm de vitória no torneio. O Athletico venceu o Cuiabá por 2 a 1, e está com 28 pontos, a 4 de entrar no G6. O Grêmio derrotou o Vasco por 1 a 0 e, com 18 pontos, é o primeiro time fora da zona de rebaixamento.

ATHLETICO PARANAENSE X GRÊMIO: SAIBA TUDO SOBRE O JOGO DO BRASILEIRÃO

Data: 04/08/2024

04/08/2024 Horário: 16 horas (horário de Brasília)

16 horas (horário de Brasília) Local: Ligga Arena (Curitiba, PR)

ONDE ASSISTIR A ATHLETICO PARANAENSE X GRÊMIO

CazeTV (YouTube)

(YouTube) Rede Furacão (Pay-per-view)

PROVÁVEL ESCALAÇÃO DO ATHLETICO PARANAENSE

Athletico Paranaense: Léo Link; Erick, Kaique Rocha, Thiago Heleno e Esquivel; Fernandinho e Christian; Cuello, Zapelli e Cannobio; Mastriani. Técnico: Martin Varini.

PROVÁVEL ESCALAÇÃO DO GRÊMIO

Grêmio: Marchesín; Rodrigo Ely, Jemerson e Natã; Fábio, Carballo, Dodi e Mayk; Gustavo Nunes, Miguel Monsalve e Miguel Arezo. Técnico: Renato Gaúcho.

Publicidade

ÚLTIMAS PARTIDAS DE ATHLETICO PARANAENSE X GRÊMIO